Züccaciye sektöründen 2 milyar dolarlık anlaşma

Almanya, Japonya, Hindistan, Güney Amerika, Birleşik Krallık gibi dünyanın dört bir yanından züccaciye sektörünün 50 dev satın almacısı Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)'nin 16-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya Pine Beach Belek'te gerçekleştirdiği "13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları-Marka Zirvesi"nde 120'den fazla yerli ve yabancı satın almacı firmanın, yaklaşık 5 binin üzerinde görüşme yapmasını sağladı. Organizasyonda 2 milyar dolarlık ticaret hacmi oluştu. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "1 milyar dolarlık yıllık ithalat yapan firmayı bile Antalya'da ağırladık" dedi.