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Haberler Ekonomi Bakan Bayraktar’dan Çin’e enerji alanında işbirliği ziyareti

Bakan Bayraktar’dan Çin’e enerji alanında işbirliği ziyareti

HABER MERKEZİ
Bakan Bayraktar’dan Çin’e enerji alanında işbirliği ziyareti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile enerji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere ülkenin başkenti Pekin'i ziyaret etti. Bakan Bayraktar, dün Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua ile görüştü. Mevkidaşı Vang ile görüşmesinde Türkiye ile Çin arasında başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere, doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliğini ele alan Bayraktar, işbirliğini iki ülkede ve üçüncü ülkelerde geliştirme yönünde mutabık kaldı. Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang ile nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni iş birliklerine temel teşkil edecek fırsatları değerlendirirken taraflar, somut projeleri en kısa sürede hayata geçirme hedefini vurguladı.
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