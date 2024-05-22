Konut satışları yavaşladı GYF’lere talep arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den bu yana en düşük aylık satış oldu. Emlak sektörü temsilcileri pazardaki yavaşlamaya işaret ederken, bireysel olarak gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) öne çıktı. GYF'ye olan ilgi artarken, sadece geçen yıldan bu yana fon büyüklüğü yüzde 127 arttı. Öte yandan sektör temsilcileri, konut satışlarındaki düşüşün esas nedeninin konut kredisi faizlerindeki artışı işaret etti.