Kripto para Bıtcoın 71 bin dolara yaklaştı

KRİPTO para birimi Ethereum'a yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına ilişkin haberlerin ardından, Bitcoin'in fiyatı 71 bin dolara yaklaşırken, Ethereum'un fiyatı yüzde 18'den fazla artarak 3 bin 600 doları geçti. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,7 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte, Ethereum'a yönelik ETF başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışı nedeniyle yüzde 6 artışla 70 bin 975 bin dolardan işlem gördü.