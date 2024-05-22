Kuşadası’na turist yağıyor

TÜRKİYE'NİN en gözde tatil beldelerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşan gemiler 7 bin 892 turist getirdi. Kuşadası'nda limana yanaşan Malta bayraklı Mein Schiff 6, Celestyal Journey ve Celebrity Ascent isimli kruvaziyer gemileri kente hem hareket hem de bereket getirdi. ABD'li ve Alman turistlerden oluşan 7 bin 892 turist ile 3 bin 295 personelin bir kısmı Kuşadası ve çevresinde bulunan tarihi yerlere gidebilmek için turlara katılırken, merkezde kalan turistler de çarşıda gezmeyi tercih etti. Bir yandan yerli turistlerin kente giriş yapması diğer yandan da yabancı turistlerin gemilerle gelmesi esnafın yüzünü güldürürken Kuşadalılar'ı da sevindirdi