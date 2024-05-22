Pehlivan boğaya 1 milyon lira

Muğla'da boğalara olan düşkünlüğü ile tanınan 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz, kasaplık ve çobanlıktan elde ettiği kazancı pehlivan boğalar için harcıyor. Tüm boğa güreşlerini yerinde takip eden Korkmaz, Artvin'deki Kafkasör güreşlerinde geçen yıl kendi grubunda önemli başarılar elde eden ve geleceğin baş boğası olarak gördüğü "Rasko" adlı boğayı satın aldı. Yaklaşık 1 milyon liraya satın aldığı boğayı Muğla'ya getiren Korkmaz, "Rasko'yu uyum sürecinin ardından güreş sezonuna hazırlayacağım. Boğalarıma kendi çocuklarım gibi bakıyorum. Rasko 650 kilogram ağırlığı ile Ege'de boy gösterecek" diye konuştu.

BARIŞ VE DOSTLUK ORTAMI

Boğacılığın sosyal ve kültürel yönlerinin de olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Çünkü inanılmaz derecede geniş bir çevre edindik. Aydın'dan Artvin'e kadar birçok dostumuz oldu. Boğacılığın en güzel yanı, barış ve dostluk ortamı oluşturması" ifadelerini kullandı.