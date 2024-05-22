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Haberler Ekonomi THY yaklaşık 3 yıl aradan sonra Afganistan’a uçtu

THY yaklaşık 3 yıl aradan sonra Afganistan’a uçtu

HABER MERKEZİ
THY yaklaşık 3 yıl aradan sonra Afganistan’a uçtu
THY, Ağustos 2021'de Afganistan'da yaşanan yönetim değişimiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarına yeniden başladı. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk THY uçağı, Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye'nin Afganistan'da bulunan kurumlarının temsilcileri ve Afganistan geçici hükümetinden yetkililer karşıladı. THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada 4 sefer yapılacak.
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