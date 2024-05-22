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Yapı Kredi’nin satışına Koç Holding’den açıklama

HABER MERKEZİ
Yapı Kredi’nin satışına Koç Holding’den açıklama
KOÇ Holding, gündemde yer alan Yapı Kredi'nin satışına ilişkin iddialar hakkında KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada ön görüşmelerin devam ettiği kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı bildirildi. Holdingin yazılı bildirisinde, "Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" denildi. Açıklamayla birlikte borsada işlem gören Yapı Kredi hisseleri yüzde 9,97 ile tavan artış seviyesine ulaştı.
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