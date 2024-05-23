Efsane başkandan 40 yıllık göreve veda

ESNAF babası olarak bilinen Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP) Başkanı Recep Çınar 40 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini bıraktı. Başkan Çınar, görevi Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay'a teslim etti. Yeni başkan Destan Bulgay, Başkan Çınar'a üzerinde "Kırk yılın esnaf babası emeklerinize teşekkür ederiz Recep Çınar" yazılı plaket ve 40 yılın sonunda son attığı imzanın yer aldığı tabloyu hediye etti. Çınar, "Geriye dönük baktığımızda koca 40 yıl. Burayı bırakırken Bölge Birliği Başkanlığım devam edecek. Kalan ömrümü kendim ve ailem için değerlendirmek istiyorum" diye konuştu. Destan Bulgay ise "Emanetin emanetimizdir" dedi