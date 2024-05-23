İzmir Kahve Fuarı kapılarını açtı

23-26 Mayıs tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek Kahve Fuarı, sektör profesyonelleri olduğu kadar kahve meraklıları için de buluşma noktası oluyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuar, Türkiye'nin en büyük ve modern fuar merkezi olan "Fuar İzmir" de ziyaretçilerini bekliyor. Kahve endüstrisinin en yenilikçi ve son teknolojik ürünleri, kahve tutkunlarına sunuluyor. Fuar, saat 10:00'dan 18:00'a kadar 4 gün boyunca kahve severleri ağırlayacak. İzmir Kahve Fuarı, ilk yılında 42 ülkeden ve yurt içinde 61 ilden ziyaretçilerini ağırladı.