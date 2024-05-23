  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir Kahve Fuarı kapılarını açtı

İzmir Kahve Fuarı kapılarını açtı

HABER MERKEZİ
İzmir Kahve Fuarı kapılarını açtı
23-26 Mayıs tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek Kahve Fuarı, sektör profesyonelleri olduğu kadar kahve meraklıları için de buluşma noktası oluyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuar, Türkiye'nin en büyük ve modern fuar merkezi olan "Fuar İzmir" de ziyaretçilerini bekliyor. Kahve endüstrisinin en yenilikçi ve son teknolojik ürünleri, kahve tutkunlarına sunuluyor. Fuar, saat 10:00'dan 18:00'a kadar 4 gün boyunca kahve severleri ağırlayacak. İzmir Kahve Fuarı, ilk yılında 42 ülkeden ve yurt içinde 61 ilden ziyaretçilerini ağırladı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA