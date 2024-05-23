Sahte yetkili servislere 15 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere iki yılda 15 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin, yetkili olmamalarına rağmen tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği görüldü. Bu kapsamda sahte yetkili servislere yönelik hem bakanlıkça gerçekleştirilen denetimler hem de bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden reklamlara ilişkin yürütülen inceleme sonucunda iki yılda yaklaşık 15 milyon lira ceza uygulandı.