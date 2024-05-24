Bakan Şimşek’ten 3 büyük hedef

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik kapsamlı sunum gerçekleştirdi. Öncelikli hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirterek, "kemer sıkmaya devam" mesajı verdi. Hükümetin ekonomi programında kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere rağmen programdan taviz vermedi. Hazirandan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak. Şu anda bıraksak kur düşecek Merkez Bankası alım yapıyor. Ülkemize 1.5 ayda 54 milyar dolar döviz girişi oldu. Sıcak paraya sırtımızı yaslayamayız. Hedefimiz daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmek" diye konuştu. Şimşek diğer 2 önemli hedeflerin ise, bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranının yüzde 3'ün ve kamu borcunun/ GSYH yüzde 35'in altında tutulması olduğunu söyledi.