İzmir’de hep beraber taşın altına elimiz koyama zamanı

Yeni Asır ve Turkuvaz Medya Grubu'nun işbirliğinde düzenlenen 'İzmir Kentsel Dönüşüm Zirvesi' kentte büyük ses getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Türkiye'nin en önemli konu başlıklarından biri olan kentsel dönüşümle ilgili çağrı yaptı.

İZMİR'E ÖZEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Gürgen'in, "İzmir'de 30 belediyenin her birinin elini taşın altına koyması lazım. Ne yapacaksak hep beraber yapalım. Tehlike kapıda ama çözüm hepimizin elinde. Birlikte olursak biz bu işi başaracağız" sözlerinin önemine değinen vatandaşlar, Yeni Asır'a ulaşarak bu konuda ısrarcı yayınların devam ettirilmesini istedi.

Deniz Aydemir

Zirve sonrası Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, etkinliğin faydalı geçtiğini belirterek, Bakanlığın İzmir'e ve İzmirlilere verdiği önemi anlattı. Bakanlığa bağlı tüm daire başkanlıklarının Ankara'da olduğunu dile getiren Aydemir, "Sadece 5. Daire Başkanlığı İzmir'de bulunuyor. Bu da İzmir'e ne kadar dikkat verildiğini ortaya koyuyor" dedi.

AFET RİSK HARİTASI HAZIR

Deniz Aydemir, yaptığı açıklamada "Kentsel dönüşüm ile ilgili yapılması gereken ve acil eylem planı içinde olan tüm detayların hızlıca yerinde çözümü için Bakanlığımız İzmir'e özel bir uygulama ile bir daire başkanlığı kurdu. Bu karar İzmir'e özel bir durum" diye konuştu. İzmir Afet Risk Haritası'nın da hazırlandığını vurgulayan Aydemir, "Nerede, ne olabileceğini, heyelan riski olan bölgeleri, fayların hareketli olduğu bölgeleri, zeminin sıvılaştığı bölgeleri belirledik. Bu risk haritasında hepsi var " dedi.