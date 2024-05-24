Siber risklerde artış

HER boyuttaki ve sektördeki işletmeleri hedef alan siber saldırı tehdidi giderek artıyor. Uzmanlar, yapay zekanın da kullanımıyla birlikte atakların çok daha tehlikeli bir boyut aldığını belirtiyor. Uzun yıllardır vurgulanan temel endişe alanlarından biri de siber risk. Siber ataklar giderek daha karmaşık hale geliyor ve bu da vatandaşların 'Siber Riskler Sigortası'na yönelmesine sebep oluyor. Uzmanlar, "Her ne kadar 'Siber Riskler Sigortaları'na olan ilgi artmış olsa da bu seviye istenen düzeyde değil. Penetrasyon oranı da hala düşük. Öncelikle farkındalığın artması akabinde de şirketlerin siber güvenlik önlemlerine ilişkin yatırımlarını da artırmaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.

DÜZENLİ DEĞERLENDİRME

BUNA bağlı olarak şirketlerin siber güvenlik olgunluk seviyesinin yükselmesi, siber saldırılara karşı daha dirençli olmalarını sağlayabilir. Düzenli risk değerlendirmeleri ve güvenlik açığı testlerinin gerçekleştirilmesi, potansiyel zayıflıkların tespit edilmesine ve bunların hızla giderilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çalışanların potansiyel siber tehditleri tanıyabilecek ve bunlara yanıt verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak için çalışan eğitimi ve farkındalık programları da hayati önem taşıyor.