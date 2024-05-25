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Haberler Ekonomi Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu

Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu

SUAT SALGIN
Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu
BALIKESİR, 49 mavi bayrak ödüllü plajıyla Türkiye'nin en çok "Mavi Bayraklı" 4'üncü ili oldu. Ayvalık ise 21 Mavi Bayrak ödüllü plajı, 1 Marina ve 3 teknesi ile Balıkesir'in en çok "Mavi Bayrak" ödülüne sahip ilçesi olma başarısını sürdürdü. Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarına bu yıl da Mavi Bayraklı unvanını korudu. Belediye işletmesindeki beş plaja birden mavi bayrak almanın onurunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "İlçemizde birden çok yer mavi bayrak alabiliyor, Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık'tır. Bu konuda çok şanslıyız ama sorumluluklarımız daha da artıyor" dedi.
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