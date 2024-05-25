MİGROS’tan Dünya Arı Günü’ne özel etkinlikler

MİGROS, biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlamak ve arı popülasyonunun artmasını desteklemek amacıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü özel etkinliklerle kutladı. Aile Kulüpleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği Millî Eğitim Bakanlığı sertifikalı "Arı Yetiştiriciliği" kursları yoğun talep gören Migros, çocuk ve yetişkinlere özel seminerlerin yanında 'İyi Tarım Uygulamaları' ve 'Doğru Arıcılık' eğitimleri gerçekleştirdi. Gerçekleşen kurslarla Migros, bugüne kadar 924 arı yetiştiricisini sektöre kazandırdı. Öte yandan Migros ve Anavarza Bal, eğitimleri tamamlayan 100 arı yetiştiricisine arıcılık başlangıç seti hediye edecek.