‘Yapay zeka yüzünden hepimiz işsiz kalacağız’

AMERİKALI teknoloji milyarderi Elon Musk, son günlerin ana gündem maddelerinden yapay zeka hakkında çarpıcı demeçler verdi. Yapay zekanın insanları işinden edeceğini düşündüğünü söyleyen Musk, mesleklerin "isteğe bağlı" olacağı bir gelecekten söz etti. Musk, "Hobi gibi bir iş yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Aksi takdirde yapay zeka ve robotlar istediğiniz ürün ve hizmetleri sağlayacak. Bu senaryo için 'evrensel yüksek gelir' şart. Eğer bilgisayar ve robotlar her şeyi sizden daha iyi yapabiliyorsa, hayatınızın bir anlamı var mı?" ifadelerini kullandı.