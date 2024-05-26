Evde ürettiği formüllerle yurt dışına ihracata başladı

ÖZEL sektörde çalışırken işten kalan zamanda evinde formüller üretip bitkisel kozmetik ürünler yapan Buket Erten, Kadın Girişimci Platformundan aldığı destekle 2021 yılında kendi firmasını kurdu. Geliştirdiği formülle katıldığı yarışmada 2.'lik ödülü kazanan Erten, kendi markasıyla Amerika, Hollanda, Danimarka ve Sudan'a ihracat yapmaya başladı. Formülasyon geliştirilirken kendi bünyelerinde kutu etiket tasarımları, markanın yola çıkarken yapılması gereken ön hazırlık gibi aşamalarını yaptıklarını söyleyen Erten, "Kendi markamızla satış yapmanın dışında, farklı markalara fason üretimler de gerçekleştiriyoruz. Markaların ürünlerini özenle hazırlayıp, paketlenmiş bir şekilde onlara sunuyoruz" dedi.