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Haberler Ekonomi TPAO’dan 5 il için yeni karar

TPAO’dan 5 il için yeni karar

HABER MERKEZİ
TPAO’dan 5 il için yeni karar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) 5 il için yeni karar geldi. TPAO'nun başvurusu üzerine Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.
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