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Haberler Ekonomi Gana’ya yapılan dış yatırımlarda 2. sıradayız

Gana’ya yapılan dış yatırımlarda 2. sıradayız

HABER MERKEZİ
Gana’ya yapılan dış yatırımlarda 2. sıradayız
Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gana'ya geçen yıl dışarıdan yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Gana Yatırım Teşvik Merkezi (GIPC), ülkedeki "Doğrudan Yabancı Yatırımlar"a ilişkin 2023 yılı verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2023 yılında Gana'ya toplam 649,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yatırımların 2022 yılına göre yüzde 55 azaldığı belirtildi. Çin, 211,89 milyon dolarlık yatırım ve 31 projeyle ilk sırada yer alırken, onu 173,27 milyon dolarlık yatırım ve 4 projeyle Türkiye ile 77,93 milyon dolarlık yatırımla Hindistan izledi.
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