Turizm kongresi İzmir’i bereketlendirecek

İzmir'in turizmde hak ettiği noktada bulunmadığına değinen Bülent Tercan, "16- 21 Ekim 2024 tarihinde İzmir'de yapılacak olan SKAL Dünya Turizm Kongresi kentimize inanılmaz olanaklar sunacak. Hafta başında Dünya SKAL Başkanı Annette Cardenas da İzmir'e geldi ve tüm mekanları inceledi. 16 Ekim' deki kongreye tüm dünyadan 500'e yakın turizm profesyoneli gelecek. Seyahat acentaları ve havayolu şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri, otelciler, turizmin çeşitli sektörlerinin aktörleri İzmir'de bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

BACASIZ FABRİKA

"Tüm dünyadan misafirleri ağırlayacağımız kongreyi takip eden yılda yüzde 31 yabancı turist artışı bekliyoruz" diyen Bülent Tercan şöyle devam etti: "İzmir'de turizm gelişirse, turizme bağlı 60 sektör canlanır. Ama turizm gelişirse sadece 60 sektör kalkınır demek de yanlış olur. Turizmin gelişmesi İzmir'i şaha kaldırır. Esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle halkıyla kent refaha ulaşır. Bu bakımdan turizm hepimiz için ayrı önem taşıyor. Turizm bacasız fabrikadır. Yabancı turist sayısı artarsa Kemeraltı, Kordon işletmeleri başta olmak üzere kentin dört bir yanına hareketlilik gelecek, İzmir bereketlenecek."

PAYI GERİLEDİ

İzmir'in turizm gelirlerindeki payının azaldığını da ifade eden Bülent Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "30 yıl önce ülke turizminde İzmir'in payı yüzde 10 iken, bugün bu oran yüzde 4 e düşmüştür. Türkiye turizmde rekorlar kırıyor, yeni rekorlara koşuyor fakat İzmir bu yarışta yok. Türkiye'nin bu yıl 60 milyar $ turizm geliri 60 milyon turist hedefi var. Ama İzmir bırakın vizyonu, önüne hedef koyamıyor."

"İŞBİRLİĞİ YAPALIM"

Burada yerel yönetimlerin eksikliğinin büyük rolü olduğunu söyleyen Bülent Tercan, "Gönüllü turizm örgütleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. SKAL Dünya Kongresi bu çabalarımızın bir ürünü. İzmir'in turizmde sıçrama yapabilmesi için tarihi bir fırsat. Gelin bu kongreyi el el ele gönül gönüle en güzel şekilde gerçekleştirelim. İşimiz zor değil. İzmir deniz kum güneş, İncil'de anlatılan Yedi Kilise, Meryem Ana, UNESCO Dünya Mirası Efes ve Bergama, termal sular gibi zengin değerlere sahip. Tek ihtiyacımız etkin tanıtım. İzmir mutlaka yılda 5 milyon turist hedefini önüne koymak zorunda" ifadelerini kullandı.