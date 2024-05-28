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Haberler Ekonomi 2. el araç piyasasında fiyat dengesi

2. el araç piyasasında fiyat dengesi

HABER MERKEZİ
2. el araç piyasasında fiyat dengesi
TÜRKİYE otomotiv pazarında son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırırken, 2. el piyasasında da fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor. Türkiye otomotiv pazarında satışların 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdığı geçen yıl arz-talep dengesinde bozulmalar görülmüş ve bunun neticesinde ikinci el otomobil fiyatları aşırı değerlenmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu 2. el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Sıfır araçlarda da 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor.
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