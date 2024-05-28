E-ticarette rekor kırıldı

TÜRKİYE'NİN e-ticaret hacmi tüm zamanların rekorunu kırarak geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artışla 1,85 trilyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nu yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştı. Teslim edilemeyen kargo gönderilerinin nedenine bakıldığında ise ilk sebebin yüzde 34,13 ile "müşterinin gönderiyi kabul etmemesi" olduğu görüldü. İkinci sırayı yüzde 26,43 ile "adreste bulunamama" alırken, en az karşılaşılan sebep yüzde 1,2 ile "hasarlı kargo" oldu.En çok kargo gönderimi yapan il yüzde 55,27 ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken, bunu Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri takip etti. Yemek sektöründe 2023'te en yüksek harcama yapılan kategori ise hamburger oldu.