İzmir’de konut satışları düştü

Son zamanlarda konut ve kira fiyatlarının artması gündemde. Mayıs ayı verileri dikkate alındığında ise İzmir'de konut satışlarının yüzde 30'a kadar düştüğü görüldü. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,0 azalarak bin 129 oldu.

İPOTEKLİ BİNALAR

Kentte toplam konut satışları içinde ilk satışın payı da yüzde 26,4 oldu. Öte yandan İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azalarak 3 bin 150 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,6 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 535 oldu. Nisan ayında satışı yapılan konutların yüzde 12,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İzmir'de Nisan ayında yabancılara da 26 konut satılırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azaldığı belirtildi. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.

BUCA BİRİNCİ SIRADA

İZMİR'DE 2024 yılı Nisan ayında en fazla konut satışı ise Buca ilçesinde gerçekleşti. 484 konut satışının gerçekleştiği Buca'yı 462 konut satışı ile Menemen, 435 konut satışı ile Karşıyaka, 302 konut satışı ile Torbalı, 277 konut satışı ile Karabağlar, 246 konut satışı ile Bornova, 242 konut satışı ile Çiğli, 224 konut satışı ile Konak, 196 konut satışı ile Bayraklı ve 168 konut satışı ile Seferihisar takip etti.