Sultaniye üzümünde rekolte artışı

MANİSA'DA geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığına bağlı olarak rekolte kaybının yaşandığı dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında bu sene salkımlar üzüm üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl toprak tahlillerini yaptırarak hem gübrelerini hem de ilaçlama zamanını ona göre belirleyen üreticiler, salkımların şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini belirtti. En büyük zararı yaşayan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir yandan da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre üreticiler tarım ilaçlarını zamanında vererek doğru tarım uygulamaları ile bu sene hem verimde hem de rekoltede artış yaşıyor.