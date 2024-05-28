TÜIK: Güven endeksi inşaat sektöründe arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında güven endeksinin hizmet sektöründe aynı kaldığını, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yüzde 3,3 ile yüzde 0,3 oranlarında azaldığını açıkladı. TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalıp 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.