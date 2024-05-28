Turizmciler 9 gün tatil istiyor

ANTALYALI turizmciler, Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek, 9 günlük tatil ilan edilmesini istiyor. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 9 günlük bayram tatili beklentileri olduğunu vurgulayarak, "Haziran ayı başına kadar Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliği artacak" dedi. Bu yıl 15 Haziran'da arife günü ile başlayacak olan bayram, 16-19 Haziran tarihleri arasını kapsıyor. 14 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacak olması nedeniyle özellikle şampiyonanın düzenleneceği Almanya'dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen Türk turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor. Erken rezervasyonlu indirimler ile tatil imkanları cazip hale getirilmeye çalışılırken, sektör temsilcileri hükümete '9 günlük bayram tatili' çağrısı yaptı.