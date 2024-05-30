Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayene hizmetlerinin özelleştirme programına alındığını duyurdu ve karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜVTÜRK tarafından, trafikteki motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için yapılan araç muayeneleri hizmeti özelleştirilecek. 2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.