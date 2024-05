Beyaz et sektörüne 1,2 milyar liralık ceza

REKABET Kurumu'nun beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik soruşturmasında uzlaşma başvurusunda bulunan 4 üreticiye 1,2 milyar lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurumun beyaz et sektöründe yürüttüğü soruşturmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Küle, "Rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ağır idari para cezaları uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz" diye konuştu.