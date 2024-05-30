‘Geçiş dönemi bitiyor’

Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu. Fiyat istikrarı önceliğine vurgu yapan Şimşek, enflasyonda geçiş döneminin sona erdiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Eylülde inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz" dedi. Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

'GEREKİRSE BORÇLANACAĞIZ'

"Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir. Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı. Enflasyonun tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş. Zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor. Enflasyonun şok öncesi düzeye indirilmesi 3-4 yıl alıyor." Merkez Bankası'nın para politikası anlamında ne gerekiyorsa yaptığına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızdan sonuç alacağımıza inanıyorum. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem böyle yaparız" ifadelerini kullandı. Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şimşek, kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacaklarını ve fiilen mücadele yürüteceklerini söyledi. Cari açık hedefiyle ilgili olarak Bakan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

BEKLENTİLER HEDEFE YAKIN

"Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek. Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5 altına çekmek. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedeflere yakınsadığını inanıyorum ki göreceğiz. Beklentiler geçmişe göre şekilleniyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin hedeflere yakınsadığını göreceğiz."