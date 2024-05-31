Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 31 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.