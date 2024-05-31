Emlak Konut GYO Çeşme’ye el attı

EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çeşme merkezde yer alan 12 taşınmaz ile Çeşme Ovacık'ta bulunan 5 taşınmazı yeni konut projesi yapmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndan satın aldı. 165 bin metrekarenin üzerinde büyüklüğe sahip 17 taşınmazın satış değeri 1 milyar 585 milyon TL'ye ulaştı. Emlak Konut'un yaptırdığı değerleme raporuna göre, Çeşme Musalla Mahallesi'ndeki toplam yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğe sahip 12 taşınmazın tamamı tarla vasfını taşıyor. Taşınmazlar, belediye mücavir alanı içerisinde, 1/1000'lik imar planı dışında kalırken; 8 taşınmaz gelişme konut alanında 4 taşınmaz ise turizm tesis alanında kalıyor. Taşınmazların mevcut değeri KDV dahil 1 milyar 46 milyon 439 bin 900 TL olarak saptandı. Çeşme Ovacık'taki yaklaşık 65 bin metrekarelik 5 adet taşınmaz da tarla niteliğini taşıyor. Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında yer alıyor. Taşınmazların mevcut değer 535 milyon 407 bin 922 TL olarak hesaplandı.