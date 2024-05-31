‘Kurbanlık yok’ iddiasına yalanlama

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok ilde kurban satış pazarları kuruldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu'na bağlı illerdeki kasap odaları da kurbanlık kilogram ve kesim fiyatlarını belirledi. İstanbul ve Ankara'da odalar liste açıklamazken, kilogram fiyatları 250 TL'den 310 TL'ye kadar değişiyor. Kesim fiyatları ise 4-5 bin TL büyükbaş, 500 TL'den 1000 TL'ye kadar küçükbaş, illere göre değişim gösteriyor.

HER SENE AYNI SENARYO

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 15 Haziran'da arife günü ile başlayacak, 16, 17, 18 ve 19 Haziran günleri kutlanacak Kurban Bayramı için Türkiye genelinde tüm illerde kurbanlık satışlarının başladığını açıkladı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 785 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş kurban kesimi olduğuna dikkati çeken Yardımcı, bu bayramda fiyatlar yaklaşık iki kat artmış olmasına rağmen vatandaşların dini vecibelerini yerine getireceğine inandıklarını, yine bu sayılar civarında kurban kesimi beklediklerini belirtti. Her sene bayram öncesinde spekülatörlerin ortaya çıkıp, 'Kurbanımız yok, kurbanlık az' dediğine dikkat çeken Yardımcı, bu bayram öncesinde de aynı spekülasyonun yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüklerini aktaran Osman Yardımcı, Türkiye genelinde bu konuda bir değerlendirme yaptıklarını ve kurbanlık sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Geçen sene bizim besicilerin, kurbancıların elinde kurban kalmış. Böyle yaygara etmeye gerek yok. Kurbanımız da var. Hayvanımız da yeterlidir. Hiç kimse merak etmesin" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarının illere göre farklılık gösterebildiğini ifade eden Yardımcı, Türkiye Kasaplar Federasyonu'na bağlı illerdeki kasap odalarınca kendi kilogram ve kesim ücretlerinin belirlendiğini, fiyatların ilan edildiğini söyledi. Kesim fiyatlarının da neredeyse tüm illerde aynı düzeylerde olduğunudan bahseden Yardımcı, 3 büyük il dahil, birçok il odası tarafından büyükbaş için açıklanan kesim fiyatının 5 bin TL olduğunu ifade etti. Yardımcı, küçükbaş için ise Antalya'da 800 TL fiyat belirlediklerini, İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyükşehirde 1000 TL olduğunu söyledi. Yardımcı Adana'da ise büyükbaş için 4 bin TL, küçükbaş için 500 TL kesim ücreti açıklandığını belirtti.