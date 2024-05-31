MMG İzmir Şubesi’nde bayrak değişimi

1996 yılında kurulan ve 10 binden fazla üyesi ile Türkiye'nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Mimar ve Mühendisler Grubu'nun İzmir Şubesi'nde yapılan Genel Kurul sonucunda; İnşaat Mühendisi Abdülaziz Aydın başkanlık görevini, Harita Mühendisi Muhammed Yılmaz'a devretti.

'MMG DAHA DA GELİŞECEK'

ABDÜLAZİZ Aydın Genel Kurul'daki konuşmasında, "6 yıl boyunca gururla yürüttüğümüz MMG İzmir Şube Başkanlığı görevi sırasında; başta yaşadığımız kent olan İzmir olmak üzere ülkemizin mimari ve mühendislik alanına giren tüm konularda, bilimsel, objektif ve yapıcı bir yaklaşımla, görüş, öneri ve etkinlikler yaptık. Bugünden sonra görevi devralan Muhammed Yılmaz'ın da aynı yaklaşımıyla daha da geliştirerek, MMG'yi daha da iyi yerlere getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da oybirliği ile yeni başkan seçilen Baztaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yılmaz ise selefine teşekkür ettikten sonra, MMG'nin bugünden sonra yepyeni bir heyecan ve motivasyonla daha da çok çalışarak, hem İzmir hem de ülke genelinde gündemi takip eden değil, gündem oluşturan işler yapacağını ifade etti.