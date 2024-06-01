Bolat: Dış ticaret açığı yüzde 22,7 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, "2024 yılının ilk dört ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 oranında azalarak 30,2 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış bazda ise 2023 Nisan ayında 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı nisan ayı itibarı ile 27,3 milyar dolar azalarak (yüzde 22,7 oranında azalış) 93 milyar dolara gerilemiştir. 2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Sürdürdüğümüz politika ve stratejiler ile Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz" dedi.