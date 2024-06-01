Ekonomik büyümenin lideri Türkiye

Türkiye büyümede Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne üye ülkelerde (OECD) birinci, G20'de ikinci oldu. Türkiye ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,7 büyüdü. Bu veriyle ülke, aynı dönemde verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olarak kayıtlara geçti.

'AVRUPA'DA DA ÖNDEYİZ'

Türkiye'yi sıralamada yüzde 3,4 ile Güney Kore, yüzde 2,4 ile İspanya ve yüzde 1,6 ile Meksika takip etti. G20'de ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,8 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,7 ile Türkiye izlerken, yüzde 5,4 ile Rusya üçüncü, yüzde 5,3 ile Çin dördüncü ve yüzde 5,11 ile Endonezya beşinci sırada yer aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında da ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından büyüme verilerini değerlendirdi. Yılmaz, 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldiğini belirtti.

'DENGELİ BİR EKONOMİ'

Türkiye'nin siyasi istikrar ve güven içinde ekonomide öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansını 15 çeyrektir kesintisiz şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemdeyiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele konusunda aylık bazda aldığımız sonuçlar yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, yaptığı değerlendirmede, "Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor" ifadesini kullandı.