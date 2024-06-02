ABD etkisi altını düşürdü

ABD'DE Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanan tahminlere göre kişisel gelirler Nisan ayında 65,3 milyar dolar, aylık yüzde 0,3 arttı. Harcanabilir kişisel gelir 40,2 milyar dolar, yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) 39,1 milyar dolar, yüzde 0,2 yükseldi. ABD'de açıklanan kritik veri sonrası ons altın psikolojik direnci altına inerek 2325 dolardan işlem gördü. Buradan esen ters rüzgar ile gram altın fiyatı düşüşünü hızlandırdı. Ons altına paralel gerileyen altın gram fiyatı 2400 TL seviyesine yaklaştı.