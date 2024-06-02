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Haberler Ekonomi Almanya, Türkiye ile ticaretini geliştirecek

Almanya, Türkiye ile ticaretini geliştirecek

HABER MERKEZİ
Almanya, Türkiye ile ticaretini geliştirecek
YÜZ yılı aşkın bir süredir devam eden Türk-Alman ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeni işbirliği fırsatlarının oluşturulması amacıyla Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında Gıda Konulu Alman-Türk Ekonomi Günü etkinliği düzenlendi. Avrupa'da Türk gıdalarına büyük talep olduğunu dikkat çeken Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, "Türkiye ile ihracatımızda un, fındık, ayçiçek yağı öne çıkıyor. Ancak Ege Bölgesinde üretilen gıda ürünlerine yönelmek istiyoruz" dedi.
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