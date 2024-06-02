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Haberler Ekonomi Gayrimenkul danışmanlığı ilgi çeken mesleklerden oldu

Gayrimenkul danışmanlığı ilgi çeken mesleklerden oldu

HABER MERKEZİ
Gayrimenkul danışmanlığı ilgi çeken mesleklerden oldu
SON yıllarda konut piyasasının hareketlenmesiyle beraber gayrimenkul danışmanlığı mesleğine olan ilgi de artmaya başladı. Teknolojinin gelişimi, eğitim olanaklarının artması ve gayrimenkul piyasasındaki yükseliş, bu meslek dalını cazip hale getirdi. Artık gayrimenkul danışmanlığının daha prestijli bir hale geldiğini söyleyen RE/ MAX FIRST'ün işe alım uzmanı ve kurumsal iletişim sorumlusu Nur Kösem, "Birçok insan sektörde kariyer yapmadan önce eğitimler alıyor, sertifikalar ediniyor. Bu, mesleğin profesyonelleşmesini sağladı ve çekiciliğini artırdı" dedi.
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