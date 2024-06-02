İnşaat sektörü son yılların en iyi performansını verdi

TÜRKİYE ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,1 büyürken son 26 çeyreğin en iyi büyüme performansını elde etti. Son 6 çeyrektir ülke ekonomisine pozitif katkı veren inşaat sektörü, 2017'nin üçüncü çeyreğinde de yüzde 19,4 büyümüştü. Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Adıgüzel, sektörün büyüme hızındaki temel etmenin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan konut ihtiyacı olduğunu söyledi. İş gücü ödemelerinde de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 108,4 artış yaşandığını belirten Adıgüzel, "Bunun da temel nedeni, yine deprem sonrasında oluşan konut açığının ardından bölgede inşaat faaliyetlerinin artması, sektörde oluşan iş gücü yetersizliğiyle işçilik fiyatlarının olağanüstü artmış olması" diye konuştu.