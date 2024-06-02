Lüks araca binip ‘zarar ettim’ dönemi kapanıyor

AK Parti, vergi adaletinin sağlanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Gelir ve kurumlar vergilerinde yapılacak değişiklikle vergilerin "tavana yayılması" hedefleniyor. Bu kapsamda yurt içi şirketler de yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek. Lüks araçlara binip "zarar ettim" deyip vergi kaçırılamayacak. Kamu İhale Yasası'nda pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler büyük oranda sınırlandırılacak.

MECLİS'E SUNULACAK

Pakete önümüzdeki günlerde son şekli verilerek TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yapılan incelemede, net bazda şirketlerin kamuoyunun bildiğinin aksine ciddi oranda vergi ödemedikleri ortaya çıktı. Bu nedenle şirketlerin her türlü teşvik ve indirimden sonra net bazda asgari yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidilmesi kararlaştırdı. Gelir vergisine tabi doktor, mühendis, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı lüks araçlara binip "zarar ettim" diyerek vergi kaçıramayacak. Bu kesimden, vergilerin peşin alınması, yıl sonunda mahsuplaşmaya gidilmesi formülü üzerinde duruluyor. Vergilerin yanında önemli bir düzenlemede Kamu İhale Kanunu'nda da yapılacak. Kamu İhale Kanunu'nda, pazarlık usulünün düzenlendiği madde yeniden ele alınacak. Pazarlık usulü alımlara da sınırlama getirilecek.