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Haberler Ekonomi Topraksız tarımla sebze üretimini hızlandırdı

Topraksız tarımla sebze üretimini hızlandırdı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Topraksız tarımla sebze üretimini hızlandırdı
ÇANAKKALE'NİN Lapseki ilçesinde 2 yıldır 1 dönüm alan üzerinde topraksız sulu tarımla marul ve salatalık üretimi yapan Hanife Kartal (38), topraklı tarımla 70 günde ürettiği marulu topraksız sulu tarımla 26 günde, 60 günde ürettiği salatalığı ise 30 günde üretiyor. Hanife Kartal, bu girişimciliğiyle bölgedeki diğer kadın çiftçilere de örnek oldu. Kartal, "Önce marulla başladık. Daha sonra artan talep üzerine salatalık üretimini devam ettirmeye başladık. Altı ay açık, altı ay kapalı olarak sistemimiz çalışıyor" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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