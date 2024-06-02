Türkiye’nin RES karnesi göz kamaştıryor

TÜRKİYE'DE 2005 yılında 1000 megavattan daha düşük olan rüzgar enerji kapasitesi, 2024 yılı itibarıyla 12 bin 530 megavata tırmandı. Rüzgar sanayiinde Avrupa beşincisi olan Türkiye, kurulu güçte ise en büyük altıncı ülke konumunda yer alıyor. Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin yüzde 10,9'u da rüzgar enerji santralleri (RES) üzerinden karşılanıyor.

TÜRKİYE AVANTAJLI

RÜZGAR enerjisinde hem coğrafi hem de jeopolitik olarak büyük avantajlara sahip olduğumuzu belirten TÜREB Başkanı İbrahim Erden, "Yıllık 100 bin megavatı aşan rüzgar potansiyelimiz var. Avrupa'nın önemli aktörlerinden biriyiz. Ülkemizde rüzgar kurulu gücünün 2035'te 29 bin 600 megavata ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.