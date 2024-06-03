Genç girişimcilere bilişim ödülü

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen iki mezuniyet projesi, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF) Bitirme Projeleri Sergi Yarışması"nda büyük başarı gösterdi. Yapay zeka ile çekişmeli üretken ağlar kullanılarak sentetik EKG üreterek hastalara teşhis koyan cihaz projesi Akademik ve Diğer Bilişim Uygulamaları kategorisinde birinci, dil engellerini aşarak iletişim sağlamayı amaçlayan mobil uygulama GoLinguistic projesi ise üçüncü oldu.