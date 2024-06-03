  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Genç girişimcilere bilişim ödülü

Genç girişimcilere bilişim ödülü

HABER MERKEZİ
Genç girişimcilere bilişim ödülü
Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen iki mezuniyet projesi, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF) Bitirme Projeleri Sergi Yarışması"nda büyük başarı gösterdi. Yapay zeka ile çekişmeli üretken ağlar kullanılarak sentetik EKG üreterek hastalara teşhis koyan cihaz projesi Akademik ve Diğer Bilişim Uygulamaları kategorisinde birinci, dil engellerini aşarak iletişim sağlamayı amaçlayan mobil uygulama GoLinguistic projesi ise üçüncü oldu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA