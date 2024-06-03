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Haberler Ekonomi Kiralar iki yılda normale döner

Kiralar iki yılda normale döner

HABER MERKEZİ
Kiralar iki yılda normale döner

İki yıl önce başlatılan "Konutta yüzde 25 kira artışı" uygulamasının 1 Temmuz'da sona erecek olmasını değerlendiren İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Sınırlama kaldırıldığında ev kiralarına yüzde 50, yüzde 60 zamlar olacak. Konut kiraları, işyeri kiralarıyla aynı yere gelecek. Sınırlama kaldırıldığında, yaşanan kavgalar gürültüler bitecek. Bence kötüye değil, iyiye gidecek. O süreçte kiracılar mal sahiplerine problem yaşatıyordu. Artık böyle bir problem olmayacak. Bir iki yıl içinde her şey normale dönecek" dedi.

Mesut Güleroğlu, kiralardaki sınırlamanın kalkacak olmasıyla ilgili kararı destekledi.

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