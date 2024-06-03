LGS’ye hastanede giren genç kıza sürpriz tören

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı için İzmir'de adaylar, dün sabah erken saatlerde sınava girecekler okulların yolunu tuttu. MEB'in açıklamasına göre, bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hastanede kendisi için hazırlanan salonda girdi. Çalışkan, sınavın ardından sağlık çalışanları ve öğretmeni tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde kep giydi. Bornova'da yaşayan 14 yaşındaki Çalışkan, 1,5 ay önce rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Lösemi teşhisi konulan Çalışkan'ın sınava katılabilmesi için servisteki bir toplantı salonu sınav salonuna dönüştürüldü, 2 gözetmen görevlendirildi.

BÜYÜK HEYECAN

Duru Çalışkan, sınavının iyi geçtiğini söyledi. Çalışkan, "Nasıl bir ortam olacak diye düşündüm. İçeride rahattım, tek başımaydım zaten" dedi. Duru Çalışkan, sınavın ardından yapılan sürpriz kep töreniyle ayrı bir heyecan yaşadığını da belirtti. Baba Muzaffer Çalışkan ise sınava hazırlanan kızına öğretmeni ve sağlık çalışanlarının hep destek verdiğini dile getirerek, teşekkür etti.