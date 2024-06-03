‘Merkez bankası rezervleri iyileşiyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası döviz rezervlerinin iyileştiğini belirterek son rakamları paylaştı. Şimşek, "Brüt rezervler Mayıs 2023'te 98.5 milyar dolarken bu Mayıs'ta 142.2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerdeki artış 55.4 milyar dolar. Şimşek'in verdiği bilgiye göre reel gayrı safi yurt içi hasılada dünya ile fark da kapanıyor. Son 20 yılda kişi başına milli gelir yüzde 41'den yüzde 72'ye çıktı" dedi. Enflasyona ilişkin de yılın ikinci yarısında düşüş seyredileceği ifade edildi. Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'ın (OVP) başarıyla yürütüldüğünü, enflasyonun tek haneye programın düşeceğini söyledi.