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Haberler Ekonomi Turist sayısında artıs yasanıyor

Turist sayısında artıs yasanıyor

HABER MERKEZİ
Turist sayısında artıs yasanıyor
İzmir'e gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini söyleyen İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, "2024 yılının ilk 4 ayında İzmir'e gelen turist sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 16 civarında bir artış olduğunu görüyoruz" dedi. İzmir'in, kitle turizmi dışında alternatif turizm türleri açısından elverişli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Çevik, "İzmir, geliş amacına göre en çok deniz-kum-güneş ve kültür turizmi ağırlıklı turisti konuk etmektedir" diye konuştu.
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