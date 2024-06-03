Türkiye’ye yeni müjdeler yolda! ’Kör Kandil’den petrol fışkıracak

Irak-İran'a sınırı olan Şırnak, Hakkâri ve Van'ın kesiştiği stratejik bir noktada yer alan yer alan 'Kör Kandil' bölgesinin terörden temizlenmesinin ardından, TPAO tarafından petrol arama çalışmalarına start verildi. Sondaj vurulmaya ve rezerv kuyular açılmaya başlanan bölgede yüksek miktarda petrol rezervinin olduğu belirtiliyor.

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı 'milli enerji' hamlesinin ardından Gabar Dağı'ndaki açılan kuyulardan çıkan petrol ekonomiye kazandırılırken, bölgede farklı noktalarda TPAO'nun hedefine alındı.Yıllarca terör nedeniyle gidilemeyen Kör Kandil Dağı bölgesi güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla terörden temizlendi. Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımlı bölgede TPAO, petrol kuyusu açılmadan önce sismik araştırmalar gerçekleştirdi. Yakın çevredeki kuyulardan alınan bilgiler doğrultusunda, hesaplar ve muhtemel rezerv rakamının ardından kuyu açma çalışmalarına başlandı.

İKİNCİ GABAR

TPAO mühendis ve elemanlarının yoğun olarak çalıştığı Şırnak, Hakkâri ve Van üçgeninde stratejik bir noktada yer alan Kör Kandil Dağı bölgesinde de Gabar'a benzer zengin petrol rezervlerinin olduğu belirtilirken, bölgeden müjdeler bekleniyor.Kör Kandil bölgesi içerisinde yer alan Van'ın Çatak ilçesi kırsalında yeni rezervler de bulundu. TPAO tarafından bölgede sondaj çalışmaları başlatılırken, yeni keşif kuyuları da açılıyor.

TPAO SUR'DA PETROL ARAYACAK

Bu arada, Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Diyarbakır'ın Sur ilçesi sınırları içinde petrol arayacak.Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'ın Sur İlçesi Alçık Mahallesi sınırları içerisindeki 50 bin metrekarelik alanda tespit kuyusu açılacak. Sarıca-1 tespit kuyusunun Döner (Rotary) Sondaj Tekniği ile açılacağı belirtilirken, kuyunun sismik çalışmalar sonucunda açılacağı ve bu alandaki petrol varlığının belirleneceği bildirildi. Yetkililer, 9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesinin amaçlandığını söyledi.