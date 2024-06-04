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Bisiklet üretimimiz 1,7 milyon adede ulaştı

HABER MERKEZİ
Bisiklet üretimimiz 1,7 milyon adede ulaştı
TÜRKİYE'NİN bisiklet üretimi geçen yıl 1,7 milyon adede ulaşırken, ihracatı ise 133 milyon Euro'ya yükseldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2018'de, 193 ülkenin tamamının oyuyla aldığı kararla 3 Haziran, Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanıyor. Sürdürülebilir ulaşımın sembolü kabul edilen bisiklet her yaşa hitap edebilen, iklim ve çevre üzerinde olumlu etkileri bulunan, spor ve ulaşım aracı olarak tercih edilebiliyor. Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Cengiz, bisiklet üretiminde küresel anlamda Çin, Hindistan ve Avrupa ülkelerinin ön planda olduğunu dile getirdi.
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